Für die Damen der Wuppertal Greyhounds geht es in der 2. American Football Bundesliga in die entscheidende Phase. Im Play-Off-Viertelfinale empfängt die Mannschaft am Sonntag (Kick-Off: 16 Uhr, Gelber Sprung) den Tabellenzweiten aus der Südgruppe, die Stuttgart Scorpions Sisters. Gute Nachrichten gab es in der Sommerpause, als beide Vereine, sowohl die Greyhounds, als auch die Mülheim Shamrocks entschieden haben, die Spielgemeinschaft fortzusetzen, egal ob in der ersten oder zweiten Bundesliga. Bei einem Erfolg am Sonntag, geht es am Wochenende danach beim Sieger des Duells Crailsheim – Bochum ins Halbfinale. lars