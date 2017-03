Wuppertal. Bereits zum fünften Mal veranstalten die American Footballer der Wuppertal Greyhounds am Sonntag den Wupper Bowl. Wie in den Vorjahren werden mehr als 1000 Zuschauer am Gelben Sprung erwartet, zumal mit Regionalligist Dortmund Giants, Verbandsligist Schiefbahn Riders und Landesligist Cologne Crocodiles II drei attraktive Gegner zu Gast sind. Das Turnier dient der Vorbereitung auf die am 13. Mai beginnende Saison, in der die Windhunde alles daran setzen wollen, in die Oberliga aufzusteigen. „Diesem Ziel haben wir alles untergeordnet“, sagt Achim Otto, der erste Vorsitzende der Greyhounds.

Das Turnier beginnt um 12 Uhr mit der Partie zwischen den Dortmund Giants und den Cologne Crocodiles II, bevor dann die Greyhounds gegen die Schiefbaahn Riders ins Geschehen eingreifen.