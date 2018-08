Großartiges Tennis am Finaltag der Certoplast Open auf der Anlage des SV Bayer.

Die Gewinner bei den 38. Certoplast Open strahlten bei der von Tennis-Abteilungsleiter Daniel Schmitz moderierten Siegerehrung mit der warmen Abendsonne um die Wette. Aber auch die in den Finalspielen auf der Anlage des SV Bayer am Aprather Weg Unterlegenen hatten keinen Grund betrübt zu sein. Sie hatten mit hervorragenden Leistungen dafür gesorgt, dass jedes der drei Finalspiele in den offenen Damen- und Herren-Klassen und bei den Herrn 35 plus zu einem wahren Genuss für die Tennisfans wurd.

Den Auftakt machten am Sonntag die Herren 35, wo Christian Schäffkes (Rot-Weiss Remscheid) selbst nicht mehr weiß, wie oft er das Turnier des SV Bayer gewonnen hat. Durch seinen souveränes 6:2, 6:3-Sieg über Carsten Gröger (GW Ratingen) kam ein weiterer Erfolg hinzu. Pech für Gröger, dass er trotz riesigen Lauf- und Schlagaufwandes fast immer den Punkt abgeben musste.

Bei den Damen waren die Voraussetzungen ungleich verteilt: Während Lea Gasparovic (21) von Grün-Weiss Aachen mit 6:0- oder schlimmstenfalls mit 6:1-Sätzen durch die Vorrunden spaziert war, hatte ihre Gegnerin, die erst 16 Jahre alte Alissa Schmitz noch am Samstag insgesamt sechs Stunden gebraucht, um die Favoritinnen Imke Küsgen (Ratingen) und die vielfache Certoplast Open-Siegerin Katharina Rath (Bayer Leverkusen) zu besiegen. Die ungesetzte Schülerin und Mitglied der Davydenko Tennisakademie liebäugelt mit einer Profi-Karriere und präsentierte sich gegen Lea Gasparovic, die schon Berufsspielerin ist, in vorzüglicher Form.

Bei den Damen setzt sich die frischere Spielerin durch

Rasante Ballwechsel kennzeichneten das mitreißende Match, bei dem übrigens die meisten Punkte per Break geholt wurden. Aber dann brachte die routiniertere und vier Jahre ältere Lea Gasparovic doch die Mehrzahl ihrer Aufschläge durch und gewann 6:4 und 6:2, wobei die ehrgeizige Alissa in der Schlussphase drei Matchbälle erfolgreich abgewehrt hatte, ehe sie doch das 2:6 hinnehmen musste.

Im Endspiel der beiden Turnierfavoriten Jannis Kahlke (Blau-Weiss Lechenich) und Tom Schönenberg (Netzballverein Velbert) ging das Spiel über drei bemerkenswerte Sätze. Wobei im ersten Durchgang beide jeweils ihre Aufschläge durchbrachten, so dass beim 6:6 der Tiebreak entscheiden musste. Knapp hatte Kahlke da die Nase vorn. Doch dann wurde es kurios. Es schien als sei bei Kahlke, der im Viertelfinale gegen den Wuppertaler Moritz Poswiat (Barmer TC) große Mühe hatte, ein Stecker gezogen wurde: nahezu wehrlos gab er den zweiten Durchgang mit 0:6 ab. In der Satzpause, in der jeweils von den Ballkindern die Plätze abgezogen und die Linienmarkierungen gesäubert wurden, wechselte Kahlke sein durchgeschwitztes Hemd. Und das neue Trikot schien ihm frische Kräfte zu verleihen. Er verblüffte Tom Schönenberg mit brillanten Stopps und präzisen Passierbällen und gewann recht ungefährdet 6:3. „Gegen den Tom habe ich bisher immer verloren“, sagte Kahlke schmunzelnd. „Umso besser, dass ich ihn heute geschlagen habe, wo es um 1000 Euro Siegprämie geht.“ 1000 Euro waren der Lohn für die Sieger bei den offenen Damen- und Herrenklassen, 500 für die Unterlegenen, wobei es auch für die Nächstplatzierten Geldprämien gab. Dafür sorgt seit zehn Jahren Bayer-Mitglied und Certoplast-Chef Peter Rambusch, dem Daniel Schmitz ausdrücklich dankte. Wie auch der Turnierleiterin Melanie Muhsal, die zusammen mit ihren jungen Assistenten Jonas Jütz und Leon Zeis an den fünf Wettkampftagen unter Mithilfe der Oberschiedsrichter Jürgen Simon und Klaus Lehmann alles im Griff hatte. Herzlicher Applaus belohnte Aktive und das Turnierteam für die vorzügliche Arbeit im sportlich anspruchsvollsten Wuppertaler Tenniswettbewerb.