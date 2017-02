Wuppertal. Die Erfolgsserie des TV Beyeröhde in der 2. Bundesliga der Frauen hält an. Am Samstag gewannen die Wuppertalerinnen bei der bisher punktgleichen TG Nürtingen mit 28:23 (15:13) und kletterten über Nacht auf Platz drei. Heute könnte allerdings Rosengarten/Buchholz noch vorbeiziehen.

Bis auf den weit enteilten Tabellenführer Bensheim/Auerbach sind aber für den TVB bei jetzt 23:15 Punkten alle Teams in Reichweite - und das nach einem Fehlstart mit 2:8 Punkten.