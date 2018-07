GA-Pokal: Die Landesligisten Vohwinkel und Cronenberg sind am Finaltag Favoriten.

Ginge es rein nach der Statistik, müsste der Sieger am Sonntag, bei der 59. Ausspielung des Fußball-GA-Pokals, Cronenberger SC heißen. Schon achtmal gewannen die Cronenberger den Wettbewerb, der seit 1955 mit nur wenigen Unterbrechungen ausgetragen wird.

Gastgeber Vohwinkel, auf dessen Anlage in der Lüntenbeck die beiden Halbfinals Jägerhaus-Linde - Cronenberg (13 Uhr) und SC Sonnborn – FSV (14.30 Uhr) sowie das Finale (16.30 Uhr) steigen, darf allerdings nicht nur wegen des Heimrechts statistisch gesehen als fast ebenso aussichtsreich gelten. Schließlich gewannen die Füchse den Pokal zuletzt zweimal in Folge. Vom Vorjahressieger sind für den neuen Trainer Thomas Richter nicht mehr viele Spieler übrig geblieben, so war und ist der GA-Pokal für ihn willkommene Gelegenheit, die Neuen einzuspielen.

Das gilt auch für die übrigen Teams, wobei die Bezirksligisten Sonnborn und Linde in der Rolle des Herausforderers stehen, der im Pokal bekanntlich über sich hinauswachsen kann. Linde hatte das zuletzt 2014 bewiesen, als ihnen überraschend der bisher einzige Titelerfolg gelungen war.

Und mit dem SC Sonnborn beginnt die Ahnengalerie - alle GA-Pokal-Sieger auf einen Blick:

Bezirksligist SC Sonnborn ist ins Final Four des GA-Pokals eingezogen.

1955: SC Sonnborn

1956: Germania 07

1957: TSV Grün-Weiß

1958: TSV Ronsdorf

1959: SV Bayer

1960: VfL Wuppertal

1961: SSVg. Barmen

1964: TuS Viktoria

1965: TuS Viktoria

1966: Wuppertaler SC

1967: TuS Viktoria

1968: TuS Viktoria

1969: VfL Wuppertal

1971: TSV Grün-Weiß

1972: Wuppertaler SC

1973: VfL Wuppertal

1975: ASV Wuppertal

1976: 1. FC Wülfrath

1977: Wuppertaler SC

1979: ASV Wuppertal

1980: Cronenberger SC

1981: TSV Ronsdorf

1982: ASV Wuppertal

1983: 1. FC Wülfrath

1984: SV Borussia

1985: Cronenberger SC

1986: SSVg. Velbert

1987: ASV Wuppertal

1988: TSV Grün-Weiß

1989: 1. FC Wülfrath

1990: SV Bayer

1991: Cronenberger SC

1992: SV Heckinghausen

1993: ASV Wuppertal

1994: Cronenberger SC

1995: Cronenberger SC

1996: SV Borussia

1997: SSV Sudberg

1998: TSV Ronsdorf

1999: SV Borussia

2000: TSV Ronsdorf

2001: SSV Sudberg

2002: SV Borussia

2003: SV Borussia

2004: Cronenberger SC

2005: WSV Borussia II

2006: WSV Borussia II

2007: WSV Borussia II

2008: Cronenberger SC

2009: SSV Sudberg

2010: FSV Vohwinkel

2011: WSV Borussia II

2012: WSV Borussia II

2013: 1. FC Wülfrath

2014: SV Jägerhaus-Linde

2015: Cronenberger SC

2016: FSV Vohwinkel

2017: FSV Vohwinkel

Auch Jägerhaus-Linde hat es in die Finalrunde des GA-Pokals geschafft.

Den GA-Pokal übergibt Oberbürgermeister Andreas Mucke. Für Besucher des Final-Four-Turniers ist der Parkplatz der Gepa neben dem Sportplatz Lüntenbeck geöffnet.