Am Mittwochabend standen gleich mehrere Erstrunden-Duelle auf dem Spielplan des GA-Pokals.

Titelverteidiger FSV Vohwinkel hat souverän das Achtelfinale im diesjährigen Fußball-GA-Pokal erreicht. In der ersten Runde besiegte der Oberligst am Mittwochabend den Zweiten der Kreisliga B, SSV Sudberg, standesgemäß mit 7:1 (3:0). Mann des Abends war Toni Zupo, der drei Tore erzielte und dabei dem guten Sudberger Torwart Stefan Lackner mit fulminanten Weitschüssen keine Chance ließ. Für Vohwinkel war es der erste Pflichtspielsieg für Sudberg die erste Niederlage im Fußballjahr 2018. Den Ehrentreffer für den B-Ligisten, der in den ersten 20 Minuten noch gut mitgehaltenhatte erzielte Nicholas Rood zum zwischenzeitlichen 1:4. Für den FSV waren noch Dominik Heinen (Foulelfmeter zum 2:0), Shun und Ryo Terada sowie Frederic Lühr erfolgreich.

Im anderen Duell Topfavorit gegen B-Kreisligist schlug sich Außenseiter SV Heckinghausen beim 4:6 (2:4) gegen Bezirksliga-Spitzenreiter TVD Velbert achtbar. Velbert war zwar mit einer gemischten Mannschaft aufgetreten, brachte aber unter anderem Hochkaräter wie Lutz Radojewski aufs Feld. Heckinghausen schonte im Hinblick auf den Meisterkampf einige Spieler, trat mit fünf A-Jugendlichen an. Umso überraschenden kamen die Gastgeber nach 2:4 Pausenrückstand -Robert Saly hatte das 1:0 gemacht, Oktay Alcay das 2:2- nach der Pause sogar zum erneuten Ausgleich. Für das 3:4 zeichnete der A-Jugendliche Marc Hohmann verantwortlich, für das 4:4 erneut Alcay. Am Ende traf der Favorit dann aber noch zweimal.

Alle GA-Pokal-Erstrundenduelle auf einen Blick

Dienstag (15. Mai 2018), 20 Uhr

TSV Fortuna - TSV Union 2:9 (0:2)

Mittwoch (16. Mai 2018), 19.30 Uhr

W’tal-Trabzonspor - SV Bayer ABGESAGT

FC Polonia - TSV Beyenburg 0:4 (0:1)

SSV Sudberg - FSV Vohwinkel 1:7

Wichl. Kickers - SC Sonnborn 0:5 (0:1)

Heckinghausen – TVD Velbert 4:6

RW Wülfrath – GW W’tal

CSI Milano – ASV W’tal ABGESAGT (wegen Regenfällen, Nachholtermin wird noch bekanntgegeben)

Mittwoch (16. Mai 2018), 20 Uhr

FK Jugoslavija - BV 1885 Azadi 4:3 (3:0)

Donnerstag (17.Mai 2018), 19.30 Uhr

Sportfreunde Siepen - FC 1919 Hellas

W’tal - SSV Germania

Donnerstag (17. Mai 2018), 20 Uhr

BW Langenberg - Dornap

BB Barmen - SF Dönberg

TSV Neviges – TSV Ronsdorf

TFC W’tal-Jägerhaus-Linde ABGESAGT