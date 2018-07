Wuppertal. Im dritten Viertelfinale des diesjährigen WZ-GA-Pokals besiegte Bezirksliga SV Jägerhaus-Linde am Sonntag auf dem Sportplatz am Freudenberg, den völlig neu aufgestellten Bezirksliga-Absteiger Grün-Weiß Wuppertal überraschend deutlich mit 6:2. Der Gegner der Linder im Halbfinale am 29. Juli wird in der Halbzeit des letzten Viertelfinalspiels zwischen dem FC 1919 und dem SC Sonnborn ausgelost, das ebenfalls am Freudenberg am Sonntag um 16 Uhr angepfiffen wird.

Linde-Trainer Yusef Hidroj musste zwar auf einige verletzte oder im Urlaub befindliche Stammspieler verzichten, doch seine Elf zeigte sich trotzdem gut aufgestellt und gnadenlos effektiv. Bevor sich Grün-Weiß überhaupt gefunden hatte, stand es durch Zugange Isiah Munaga (2) und Torjäger Luca Lenz (Foulelfmeter) bereits 3:0 für Linde. Nach einer halben Stunde kam auch Grün-Weiß zu einigen Möglichkeiten, vergab diese aber, während Ngoy Mbaba kurz vor der Pause noch auf 4:0 erhöhte. Gleich nach dem Wechsel erzielte Philipp Lange für Grün-Weiß zwar den 1:4-Anschlusstreffer, doch Hoffnung auf eine mögliche Wende zerstörte Lindes Mustafa Sungur fast im Gegenzug mit dem 5:1. Noch einmal Luca Lenz für Linde (81.) und Maurice Schaumburg für Grün-Weiß stellten den Endstand her.