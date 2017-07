Jägerhaus Linde trifft auf die Zweitvertretung der Duisburger Bundesliga-Frauen.

Wuppertal. Der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) hat die Einteilung der Frauen-Verbandsklassen festgelegt. Saisonstart ist der 3. September. Jägerhaus Linde, Wuppertals einziges Team in der Niederrheinliga, trifft in der kommenden Saison auf die Zweitvertretung der Duisburger Bundesliga-Frauen. Der MSV II ist aus der Regionalliga West abgestiegen. Die Damen von Bayer und Fortuna treten in der kommenden Saison wieder in der Landesliga an und treffen dabei auch auseinander, aber auch auf Aufsteiger Rot-Weiss Essen. Der FSV Vohwinkel bekommt es in der Bezirksliga mit einigen Schwrgewichten aus Düsseldorf zu tun. Die Ligeneinteilung im Überblick gibt es im Netz.