Ronsdorf. Als Familienfest für Groß und Klein versteht der TSV Ronsdorf sein Waldfest, das er vom Freitag bis zum Sonntag wieder auf seinem Sportplatz an der Parkstraße feiert. Neben viel Fußball mit Turnieren von 58 Jugend- und 14-Herrenmannschaften aus ganz NRW kommen auch Live-Musik, ein breites kulinarisches Angebot, Tombola mit Ballonfahrten als Hauptpreis und verschiedene Attraktionen für Kinder und Erwachsene zum Einsatz. Den Auftakt machen am Freitagabend ein Altherren-Turnier und die Band Framework. Am Samstagabend nach dem Spiel der zweiten Mannschaft legt DJ Alex auf und dann gibt es das traditionelle Feuerwerk. Den Abschluss macht am Sonntag um 18.30 Uhr das Spiel des Bezirksliga-Spitzenreiters gegen Bergisch Born. ⇥Red