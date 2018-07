Für die sechs Wuppertaler Fußballmannschaften aus Landes- und Bezirksliga wird es im Laufe dieser Woche spannend. Laut Landesliga-Staffelleiter Thomas Klingen wird der Verband am Mittwoch den Spielplan für die Landesliga veröffentlichen. In der Gruppe eins hat Wuppertaler mit den Oberliga-Absteigern Cronenberger SC und FSV Vohwinkel zwei Vertreter. ASV, Jägerhaus-Linde, TSV Ronsdorf und der SC Sonnborn spielen in der Bezirksliga, Gruppe 2, für die der Spielplan am Freitag herauskommen soll. Saisonstart ist am 12. August. mkp