Wuppertal. Der Fußball-Bezirksligist TSV Ronsdorf hat im Kreispokal am Dienstag 2:1 gegen den SV Union Velbert gewonnen und ist damit in die zweite Runde eingezogen. Sowohl Kreisligist SC Sonnborn als auch Bezirksligist Jägerhaus-Linde haben für die erste Runde jeweils ein Freilos erhalten und treffen im Achtefinale, das zwischen dem 4. und 6. Oktober ausgetragen wird, aufeinander. Gespielt wird im Sonnborner Hafen. Am Mittwoch gab es folgende Partien mit Wuppertaler Beteiligung: Azadi gegen Heiligenhaus, ASV gegen SC Velbert, Langenberger SV gegen Grün-Weiß, Sudberg gegen Germania (Ergebnisse standen bei Redaktionsschluss nicht fest). Heute spielt 1919 bei Mettmann-Sport und der TFC bei TSV Neviges. ull

Mehr zum Thema TSV Ronsdorf setzt auch auf den Nachwuchs