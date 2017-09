BHC-Sportdirektor Viktor Szilágyi über den Saisonstart der Bergischen Zweitliga-Handballer, das bevorstehenden Derby-Wochenende in Hagen (Freitag, 19.30 Uhr) und gegen TuSEM Essen (Sonntag, 15 Uhr, Uni-Halle) und den Weg Richtung erste Liga.

Nicht nur auf dem Handballfeld ist der Bergische HC für die Zweite Liga top aufgestellt. Kein Zweitligist dürfte einen so renommierten Sportdirektor wie Viktor Szilágyi haben, der ein sehr guter Bundesliga-Spieler war und in Österreich als Rekordnationalspieler eine Ikone ist. Seit fünf Jahren hält er dem BHC die Treue, zunächst als Spieler. Nun will er als Sportdirektor mit den Bergischen zurück in Liga eins.

Drei Spiele, maximale Punktausbeute, wie beurteilen Sie den Saisonstart?

Viktor Szilágyi: Nicht alles ist ideal, aber erfolgreich, und um das geht es. Wir haben von Spiel zu Spiel eine Steigerung der Mannschaft gesehen. Im Heimspiel gegen Dessau ist sie schon viel befreiter aufgetreten. Davor hat man ganz stark die Anspannung gemerkt. Ich glaube, dass jeder Spieler einen hohen Anspruch an sich hat. Das ist auch gut, führt aber in der Anfangsphase nicht dazu, dass man mit Leichtigkeit in die Spiele hineingeht. Jeder weiß, wie wichtig der Start für das Gesamtziel ist.

Jetzt kommen in dieser Woche die beiden Tabellenletzten. Was ist trotzdem die besondere Herausforderung?

Szilágyi Erstens ist die Tabelle noch nicht richtig aussagekräftig. Was das Besondere ist, ist der Doppelspieltag mit Freitag, Sonntag. Das ist für uns alle neu. Drittens haben wir zwei Derbys. Wir sind schon in Kontakt mit Hagen. Das Spiel wird am Freitag sehr gut besucht sein. Man merkt, wie viele Leute wir motivieren können, mit uns mitzureisen. Natürlich fahren wir dorthin, um die zwei Punkte mitzunehmen. Das große Ziel muss sein, nirgends etwas liegenzulassen. Und dann werden wir den Samstag bestmöglich nutzen, um uns auf Essen am Sonntag vorzubereiten.

Bei Essen spielen mit Richard Wöss und Michael Hegemann zwei BHC-Bekannte. Gab es schon Kontakt?

Szilágyi Ich war mit Sebastian Hinze beim Spiel gegen Schwartau und hatte nachher die Gelegenheit, mit den Jungs kurz zu sprechen. Ich weiß nicht ob Hege, der gegen Schwartau nicht gespielt hat, vielleicht gegen uns aufläuft. Ich bin mir sicher, dass er eine große Hilfe für den TuSEM wäre. Ritchie ist ein stabiler Rechtsaußen und sicher einer der besseren in der Liga.

Was ist für Sie in Ihrer Rolle der größte Unterschied zwischen dieser und der vergangenen Saison?