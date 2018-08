2. Liga: Sonntag letzter Spieltag beim GC Bergisch Land.

Auf ihren Heimvorteil hoffen sowohl die Damen als auch die Herren des Golf-Clubs Bergisch Land (GCBL) am Sonntag am letzten Spieltag der 2. Bundesliga-West. Für beide Mannschaften geht es nämlich noch gegen den Abstieg, der jeweils die letzten beiden Teams der Fünfer-Gruppen ereilt. Die Damen um Teamkapitän Viktoria Jung, die bisher beste Punktelieferantin Larissa Skodda und die erstligaerfahrenen Alexandra Kölker und Katja Ciurco stehen aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz und haben vor zwei Wochen in Langenhagen durch ihren dritten Platz erst die Voraussetzung geschaffen, dass sie den Klassenerhalt noch schaffen können. Dazu müssten sie wohl mindestens Platz drei erreichen und besser abschneiden als die derzeit noch vor ihnen liegenden Damen vom G & CC Seddiner See aus Brandenburg.

Auch für die Herren von Trainer Marc Delmas wird wohl mindestens Platz drei nötig sein, auch wenn sie in der Tabelle ebendiesen belegen – punktgleich mit dem Club Zur Vahr (Bremen), der auf dem ersten Abstiegsplatz rangiert. Rückenwind für die Herren kommt von Thomas-Georg Schmidt und Ben Marckmann, die als U 16-Spieler schon zur Ersten Mannschaft gehören und jetzt bei den NRW-Jugendmannschaftsmeisterschaften nach drei Runden auf dem Düsseldorfer Par-71-Kurs mit tollen +1 den zweiten und dritten Platz belegten.

Im Club ist man auf seine Nachwuchsarbeit ohnehin sehr stolz, hatte für 2016 und 2017 die Jugendplakette in Gold vom Deutschen Golfverband bekommen und hat auch schon bei den Damen mit der 14-Jährigen Hanna Charlotte Kölker ein großes Talent integriert. Sie wurde vierte der NRW-Jugendmeisterschaft und ist ebenso wie Schmidt und Marckmann bereits für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert.

Die Einzel beginnen am Sonntag um 7.30 Uhr, die Vierer (im Paar) werden ab 13.30 Uhr gespielt. Zuschauer sind auf der Anlage an der Siebeneicker Straße 386 willkommen.