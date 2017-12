SSVg Velbert 02 - FSV Vohwinkel. (Sonntag 14.15 Uhr). Am Sonntag empfängt die SSVg Velbert 02 auf dem Rasenplatz in der Christopeit Sport Arena an der Jupiterstraße den Tabellenvierzehnten FSV Vohwinkel, der als Außenseiter in die Partie geht. Der Rückstand der Schloßstädter auf Spitzenreiter SV Straelen beträgt fünf Punkte. „Wir haben noch einmal auf Rasen trainiert und uns auf das Spiel in Velbert optimal vorbereitet“, sagt FSV-Coach Marc Bach, der während der spielfreien Zeit versucht hat, Trainingsreize zu setzen: „Wir haben sehr intensiv trainiert und ich bin sehr zufrieden“, so Bach, der in Velbert auf Toni Zupo, Toni Musto und Benny Cansiz verzichten muss. Das Team aus Velbert ist in den vergangenen Wochen ein wenig hinter den Erwartungen zurückgeblieben. „Sie haben einige Resultate erzielt, mit denen sie nicht unbedingt gerechnet haben und müssen gegen uns gewinnen, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden“, meint Bach. Man sehe sich dennoch nicht chancenlos und reise nach Velbert, um dort erfolgreich Fußball zu spielen. „Für uns wären das bei einem Erfolg Bonuspunkte, weil wir sie nicht eingeplant haben“, sagt Bach und hofft auf eine Überraschung. Aufgrund der Ausfälle bei den Füchsen seien Veränderungen, sowohl im taktischen, als auch im personellen Bereich durchaus denkbar. ryz