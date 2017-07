Die Partie von Neu-Oberligist FSV Vohwinkel im Fußball-Niederrheinpokal gegen den SV Burgaltendorf in Essen ist vorverlegt worden.

Wuppertal. Die Partie von Neu-Oberligist FSV Vohwinkel im Fußball-Niederrheinpokal gegen den SV Burgaltendorf in Essen ist von Sonntag, 6. August, auf Samstag, 5. August, vorverlegt worden. Anstoß ist um 16 Uhr.

Das Heimspiel des FSV Vohwinkel gegen den Cronenberger SC am ersten Spieltag der Oberliga Niederrhein am Sonntag, 13. August, ist von 15 Uhr auf 17.30 Uhr verlegt worden. Wie der FSV mitteilt, hatten sich beide Vereine auf die spätere Anstoßzeit geeinigt. „Dieses Spiel hat einen großen Rahmen verdient und wir hoffen, dass wir zu dieser Zeit noch ein paar Zuschauer mehr bei uns begrüßen dürfen“, so Holger Gaißmayer, Sportlicher Leiter des FSV.

Am sechsten Spieltag empfängt der FSV den 1. FC Bocholt bereits am Samstag, 16. September, um 17 Uhr, den TV Jahn Hiesfeld am 20. Spieltag am Samstag, den 16. Dezember um 16 Uhr.