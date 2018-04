Die Vohwinkeler haben ihren Trainer, der um Vertragsauflösung zum Saisonende gebeten hatte, ab sofort freigestellt.

Wuppertal. Marc Bach, der beim abstiegsbedrohten Fußball-Oberligisten FSV Vohwinkel, wie berichtet, um Auflösung seines Vertrags zum Saisonende gebeten hatte, wird bereits am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellen-Neunten VfB Speldorf nicht mehr an der Linie stehen. Der Verein hat Bach mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das hätten der Sportliche Leiter Holger Gaißmayer und der Vorstand am Donnerstag in einer Sondersitzung beschlossen.

Damit wolle man verhindern, dass die im Spielerkreis allein schon wegen der sportlichen Situation bestehende Verunsicherung (bei nur noch sieben Spielen ist der FSV elf Punkte vom ersten Nichtabstiegsplatz entfernt) weiter aufgebaut werde.

Co-Trainer übernimmt das Oberliga-Team der Füchse bis Saisonende

Gleichzeitig habe Co-Trainer Stefan Jäger auf eigenen Wunsch um seine sofortige Freigabe gebeten. Die Mannschaft solle zunächst interimsmäßig vom bisherigen zweiten Co-Trainer Marvin Schneider und Torwarttrainer Bastian Hendricks geführt werden. Gaißmayer werde so schnell wie möglich Gespräche mit potenziellen Kandidaten für die Cheftainerposition aufnehmen. Bach, der seit 2014 zwei Aufstiege mit dem FSV gefeiert hatte, wollte seine Freistellung nicht kommentieren, hatte zuvor erklärt, engagiert bis zum Saisonende weiterarbeiten zu wollen.