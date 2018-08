FSV Vohwinkel holt Al Khalil und Gomez

Mit zwei weiteren Top-Zugängen hat Fußball-Landesligist FSV Vohwinkel seine Kaderplanung vorerst abgeschlossen. Für die Offensive konnte Trainer Thomas Richter Ahmet Al Khalil (22) gewinnen, den er schon seit dessen Zeit bei Grün-Weiß „auf dem Schirm“ habe und dem er eine hohe Qualität bescheinigt. Zuletzt spielte Al Khalil beim FC Remscheid, machte in 14 Spielen acht Tore. Aus dem Oberliga-Kader der SSVg Velbert kommt der rechte defensive Außenbahnspieler Manuel Gomez. Der 19-Jährige verspricht sich in Vohwinkel größere Einsatzchancen. Richter hofft, dass beide bereits am Sonntag im Pokal beim VfL Benrath (15 Uhr) spielberechtigt sind. gh