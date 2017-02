Frisbee: ETG steigt in die 2. Liga auf

Wuppertal. Riesenjubel beim Ultimate Frisbee-Team der Elberfelder TG. Beim Drittliga-Finale, das über zwei Wochenenden gespielt wurde, konnten die „Caracals“ den Aufstieg in die zweite Liga perfekt machen. Am ersten Wochenende in Kamen kassierten sie lediglich eine Niederlage und qualifizierten sich für die Finalrunde in Dortmund. Dort erreichten sie mit Siegen gegen Osnabrück und Hannover das Endspiel gegen Aachen, das sie nach 12:14-Rückstand mit 15:14 gewannen. cg