Der Sportvorstand des Fußball-Regionalligisten, Manuel Bölstler, lässt sich in der Trainerfrage nicht in die Karten schauen.

Wuppertal. Dass Stefan Vollmerhausen den WSV verlässt und neuer Trainer bei Viktoria Köln wird, scheint sehr wahrscheinlich. Wer könnte dann nächster Trainer am Zoo werden? Sportvorstand Manuel Bölstler hält sich noch bedeckt, auch wenn er sich ebenfalls aktiv mit der Frage beschäftigt. Björn Mehnert scheint (noch) nicht zum Kandidatenkreis zu gehören. Der ehemalige WSV-Spieler hat mit dem SC Wiedenbrück eine starke Vorrunde in der Regionalliga hingelegt (Tabellendritter).

„Stand jetzt ist, dass es keinen Kontakt zum WSV gibt. Ich verfolge zwar die Geschehnisse rund um den WSV, weiß auch um die Ausbaupläne des Stadions. Aber ich beschäftige mich mit dem Hier und Jetzt, und das ist der SC Wiedenbrück. Ich warte auch nicht jeden Tag auf einen Anruf“, so Mehnert, der sich am Dienstag zum Weihnachtsshopping in München aufhielt.

In Wiedenbrück besitzt der 41-Jährige einen Zweijahresvertrag. „Eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Ich habe vor der Saison zu den Verantwortlichen gesagt, dass, wenn ein interessantes Angebot hereinkommt, dies für mich der nächste Schritt wäre. Dann muss man sich an einen Tisch setzen und offen und fair miteinander sprechen. Denn klar ist auch: Ich bin ein ambitionierter und ehrgeiziger Trainer.“