Wuppertal. In einer Zeit von 15 Minuten und 26 Sekunden hat Fabian Bock vom TSV Bayer Leverkusen am Sonntag den Hauptlauf des Schwebebahn-Lauf 2017 in Wuppertal gewonnen. Bei den Frauen setzte sich Katharina Aßbeck mit 18 Minuten und 27 Sekunden durch. Sie lief für den PSV Wuppertal. Die Wuppertaler Läuferin Corinna Mertens (LG Wuppertal), die für die Deutsche Bank startete, lief auf Platz zwei in 19,18 Minuten.