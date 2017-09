Nehmerqualitäten zeigten die Hockey-Herren der Elberfelder TG gleich in ihrem ersten Spiel der neuen Feldsaison, an deren Ende möglichst die Meisterschaft stehen soll. Bei Regionalliga-Absteiger EtUF Essen sah der Spielplan für die Wuppertaler gleich zum Auftakt ein vermeintliches Spitzenspiel vor. Dem Spielverlauf nach konnten sie am Ende mit dem 2:2 zufrieden sein. Zweimal beantworteten die Wuppertaler einen unglücklichen Rückstand und glichen durch Philipp Kirazli und Kapitän Lennart Kern jeweils postwendend aus. Jetzt soll am heutigen Dienstag im ersten Heimspiel gegen die ebenfalls hoch eingeschätzte Mannschaft des ETB SW Essen der erste Saisonsieg her (20.30 Uhr, Dorner Weg). Red