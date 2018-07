Für die ersten vier Spieltage der neuen Erstliga-Saison hat die Deutsche Handballliga jetzt die Termine herausgegeben. Der Bergische HC beginnt, wie berichtet, am Sonntag, 26. August mit einem Heimspiel in der Klingenhalle gegen die Eulen Ludwigshafen. Am Sonntag, 2. September, geht es zu Hannover Burgdorf, am Mittwoch, 5. September, kommt der HC Erlangen in die Klingenhalle, und Sonntag darauf muss der BHC nach Magdeburg. Die weiteren Termine sowie die genauen Anwurfzeiten (sonntags normalerweise 12.30 Uhr) werden mit Juli nach Absprache mit dem Fernsehen festgelegt. gh