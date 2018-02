Barmenia sucht für Spiel gegen Gladbach elf junge Fußballfans.

Einmal mit einem Fußballstar an der Hand in ein volles Bundesliga-Stadion einlaufen – dieser Traum kann jetzt für elf junge Wuppertaler wahr werden. Die Barmenia Versicherung, Hauptsponsor der Bundesliga-Fußballer von Bayer Leverkusen, sucht für das Top-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag, 10. März (Anstoß 18.30 Uhr), elf Einlaufkinder. Voraussetzung: sie sind sechs bis 12 Jahre alt und noch nicht größer als 1,50 Meter. Natürlich gehört auch ein wenig Glück dazu, denn unter allen fußballbegeisterten Bewerbern, die die Voraussetzungen erfüllen und das ausgefüllte Bewerbungsformular an die Barmenia schicken, werden die elf Gewinner ausgelost. Für die gibt es auch einen Trikotsatz von Leverkusen, damit sie stilecht mit den Werkself-Größen wie Jonathan Tah, Julian Brandt oder Sven Bender auf den Rasen laufen können. Nur für die eigene Anreise ist zu sorgen. Informationen und das Bewerbungsformular im Internet unter

einlaufkinder.barmenia.de