Der Verband hat den Spielplan für die Oberliga publiziert.

Wuppertal. Der Fußballverband Niederrhein hat am Mittwoch den Spielplan für die Oberliga-Saison 2017/18 veröffentlicht. Aus Wuppertaler Sicht gibt es gleich zu Beginn einen Derbykracher: Aufsteiger FSV Vohwinkel empfängt am ersten Spieltag (Sonntag, 13. August) den Cronenberger SC. Anstoß in der Lüntenbeck ist um 15 Uhr.

Weitere Besonderheit: Der Ligenbetrieb startet mit einer Englischen Woche. Das bedeutet, dass der nächste Spieltag dann schon am Mittwoch, 16. August, angesetzt ist. Während die Füchse auswärts gegen die Veilchen vom TV Jahn Dinslaken (Anstoß 19.30 Uhr) ran müssen, empfängt der CSC mit dem SV Straelen einen weiteren Aufsteiger. Anstoß an der Hauptstraße ist ebenfalls um 19.30 Uhr. Auch am dritten Spieltag ist der Gegner der Cronenberger ein Aufsteiger: Am Sonntag, 20. August, reist die Truppe von Trainer Peter Radojewski zum VfB Speldorf nach Mülheim an der Ruhr.

Der FSV Vohwinkel empfängt am dritten Spieltag ihrerseits den ETB Schwarz-Weiss Essen.

4. Spieltag, 27. August (Anstoß: 15 Uhr): Germania Ratingen – FSV Vohwinkel Cronenberger SC – Spvg. Schonnebeck

Den vollständigen Spielplan gibt es im Internet unter:

bit.ly/2uRcy1m