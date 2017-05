Die Golfer des GC Bergisch Land starten mit einer starken Teamleistung erfolgreich in die Saison der 2. Bundesliga West.

Wuppertal. Am ersten Spieltag der 2. Bundesliga West gelang den Golfern des GC Bergisch Land im Golfclub Wasserburg-Anholt ein guter Saisonauftakt. Mit einem Gesamtresultat von 18 Schlägen über Platzstandard (zwölf über Par in den Einzeln; sechs über Par in den Vierern) belegte der GBC den dritten Platz, der den Bergischen im Kampf um den Klassenerhalt drei wichtige Punkte bescherte. Die ansonsten so heimstarken Anholter sowie die Mannschaft aus Köln-Refrath konnte der Golfclub Bergisch Land hinter sich lassen. „Wir können über den Saisonauftakt stolz sein. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn es hätte auch in der 1. Bundesliga Nord für den dritten Platz gereicht“, sagt Kapitän Jens Geweke.

Die Vorbereitung verlief optimal, denn wegen der frühen Anreise am Freitag konnte bereits am Nachmittag die erste Proberunde absolviert werden. Zuvor hatte Coach Marc Delmas in Zusammenarbeit mit Johannes Diederichs bereits die Grüns gezeichnet und ein eigens angefertigtes Birdiebuch erstellt, das am Sonntag den ein oder anderen Schlag einsparen half.

Nach dem Shootout spielte Tim Haselhoff groß auf

Am Samstag, in der zweiten Proberunde, kam es zu einem internen Shootout zwischen fünf Spielern für die letzten zwei verbliebenden Startplätze am Sonntag. Kapitän Jens Geweke und Tim Haselhoff setzten sich gegen Philipp Rumpf, Lars Schönebeck und Johannes Diederichs durch. Letztendlich konnten wir froh Tim Haselhoff gelang im Wettbewerb sogar die beste Einzelrunde (eins unter Par) und er war am besten Vierer beteiligt (zwei über Par). Jens Geweke konnte am Sonntag aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten. Erster Nachrücker wäre Johannes Diederichs gewesen, aber er konnte aufgrund von massiven Knieproblemen, nicht spielen. Somit ging der letzte Startplatz an Lars Schönebeck, der mit einem Score von 78 (sechs über Par) eine ordentliche Leistung bot. Ben Marckmann spielte bei seinem Debüt im Einzel eine 75er Runde (drei über Par) im Einzel zu spielen. Der 15-Jährige hatte sich durch gute Trainingsleistungen ins Team gespielt. David Distelkämper (16 Jahre alt, vor der Saison neu aus Rheine Mesum gekommen), gelang ebenfalls ein sehr gutes Debüt. Im Einzel konnte er eine 71 (-1) vorlegen, gefolgt von einer 74 (+ 2) im Vierer mit Tim Haselhoff.