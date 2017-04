Dörper Cats rollen ins Pokalfinale

Nach 4:3-Sieg in Gera geht es nun gegen die ERG Iserlohn.

Wuppertal. Durch einen 4:3-Sieg beim RSC Gera schafften die Rollhockeyspielerinnen des RSC Cronenberg den Einzug ins Deutsche Pokalfinale. Dort trifft das Team von Trainer Michael Witt auf die ERG Iserlohn, die im zweiten Halbfinalspiel den SC Bison Calenberg mit 5:3 bezwang. Für das Team Dörper Cats bedeutet der Einzug ins Pokalfinale eine tolle Leistungssteigerung im Laufe der Saison. Das erste Finalspiel wird am 3. Juni in Wuppertal ausgetragen, das Rückspiel findet am 5. Juni in Iserlohn statt. .Zuletzt hatten die Cronenbergerinnen im Jahr 2015 das Pokalfinale erreicht. Ins Fianle gehen die Cats als Außenseiter.

Lea Seidler hatte den RSC in Gera schon in der Anfangsphase der Begegnung in Führung gebracht, die Julia Rüger nach 17 Minuten auf 2:0 ausbaute. Kurz vor der Halbzeit gelang den Gastgeberinnen allerdings der Anschlusstreffer. Den besseren Start in die zweite Halbzeit hatte Gera, das mit 3:2 in Führung ging. Mit großem Einsatz und schnellen Angriffen kämpfte sich das Team von Michael Witt zurück ins Spiel. Anna Marie Kaub traf zum verdienten Ausgleich und 20 Sekunden vor Ende gelang ihr auch der 4:3-Siegtreffer, der den Cats den Einzug ins Pokalfinale bescherte. Für den RSC spielten: Annika de Beuregard, Luca Spiecker- Daniela Stoll, Denise Ducherow, Lea Seidler (1), Julia Rüger (1), Marie Tacke, Joana Spiecker un+d Anna-Marie Kaub (2).

Torfolge: 0:1 (5.) Le. Seidler, 0:2 (17.) J. Rüger, 1:2 (21.) S. Giersch, 2:2 (27.) A. Behrendt, 3:2 (30.) N. Sudin, 3:3 (33.) A. Kaub, 3:4 (50.) A. Kaub. Red