Kreisliga: Sonnborn nach torlosem Remis nicht mehr vorne.

FK Jugoslavija - SC Sonnborn 0:0. Im Duell der beiden Bezirksliga-Absteiger verdienten sich die Gastgeber das Remis durch einen kampfstarken und leidenschaftlichen Auftritt. „Wir waren sehr diszipliniert“, war Trainer Dado Knezevic zufrieden. Sonnborn bot seine schwächste Saisonleistung. SF Dönberg - TSV Ronsdorf II 2:1 (0:1). Erneuter Last-Minute Sieg für die Gastgeber, der aus Sicht von Coach Daniele Varveri verdient war. Mirza Mujkanovic (79.) und Nils Ufermann trafen. Daniel Heder hatte Ronsdorf in Führung gebracht. „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, aktuell ist der Wurm drin“, meinte TSV-Trainer Daniel Reuter. TFC Wuppertal - FSV Vohwinkel II 1:5 (1:3). Unter Interimstrainer Holger Gaißmayer gelang den Füchsen ein verdienter Auswärtssieg, der nach Meinung von TFC-Trainer Ali Abou-Khalil um zwei Tore zu hoch ausfiel. Der FSV setzte gegen ersatzgeschwächte Gastgeber sechs Spieler aus dem Oberligakader ein, Tristan Wirtz traf dreifach, Sebastian Jansen doppelt und Viktor Baudenbacher einmal. Abdullah Lök erzielte das TFC-Tor. SV Bayer - FC 1919 1:5 (0:3). Eine konzentrierte Leistung brachte die Gäste bereits in Halbzeit eins auf die Siegerstraße. Bayer versuchte nach der Pause kompakt zu stehen, dennoch gelangen 1919 zwei weitere Treffer. Torschützen: Jan Pilder, Mathias Czymoch, Janes Boock, Max Determ, Paul Reinke ( für den FC 1919) und Oliver Kamuda (für Bayer). SC Velbert II - BV 1885 Azadi 2:0 (0:0). Nach sechs ungeschlagenen Spielen erwischte es den Aufsteiger im Verfolgerduell mal wieder. Dabei war die Niederlage vermeidbar. Vor allem in der ersten Hälfte spielte Azadi gut mit und kam zu einigen guten Chancen. Zwei späte Tore entschieden die Partie. TSV Gruiten - SSV Germania 1:2 (0:0). Ein verdienter Auswärtssieg des SSV, der über die gesamte Spielzeit spielbestimmend war. Gegen die kompakten Gastgeber war es allerdings schwer, Torchancen herauszuspielen. Die, die da waren, nutzten Manuel Rehermann und Badreddine Derbel. Langenberger SV - TSV Einigkeit Dornap 4:1 (2:0). Bittere, aber verdiente Niederlage für ersatzgeschwächte Dornaper. Nach dem Anschlusstreffer von Kai Kumpmann war man eigentlich am Drücker, doch mit dem 1:3 war die Messe gelesen. Türkgücu Velbert - Viktoria Rott 3:2 (2:2). „Sehr stolz“, war das Trainerteam Sack/El Hajjaj auf die Leistung ihrer Mannschaft. Die führte beim neuen Tabellenführer zweimal, verlor aber auch unter Mithilfe des schwachen Schiedsrichters die Partie noch. Santo Valenti und Attila Horvath trafen. ASV Mettmann II - TSV Beyenburg 2:2 (2:0). In letzter Minute rettete Marvin Hilbig den Gästen einen Punkt. Beyenburg lief mit dem letzten Aufgebot auf und traf auf Gastgeber, die mit Spielern aus der ersten Mannschaft verstärkt wurden. „Unter der Prämisse müssen wir mit dem Punkt leben.“ Marco Bäcker erzielte das erste Tor für den TSV. mkp