Wuppertal. Der Verein Jugger Wuppertal veranstaltet am 15. und 16. Juli die 5. Bergische Meisterschaft in der Sportart Jugger auf dem Sportplatz Oberbergische Straße. Seinen Ursprung hat der junge Sport in dem dystopischen Spielfilm „Die Jugger – Kampf der Besten“ aus dem Jahr 1989. Mit 32 Teams, 250 aktiven Sportlern und 176 Spielen auf sechs Spielfeldern ist es eins der weltweit größten Juggerturniere dieses Jahr. Wer Jugger selbst einmal ausprobieren möchte, kann das am Sonntag, 30. Juli tun. Auf dem Sportplatz Clausenhof bietet der Verein ein exklusives Training an, für das die WZ zwölf Plätze verlost. Dafür gilt es, folgende Frage korrekt zu beantworten: Wo hat die Sportart ihren Ursprung? Die Antwort einfach bis 14. Juli an sport.wuppertal@wz.de schicken. Wir informieren die Gewinner bis zum 17. Juli.