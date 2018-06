Mit der Bestätigung der Drittliga-Lizenz für den KFC Uerdingen durch den DFB-Kontrollausschuss dürfte am Montag wohl das letzte Rätsel über die Zusammensetzung der Fußball-Regionalliga zur neuen Saison ausgeräumt sein. Fortuna Düsseldorf II muss nun nicht absteigen, als letzter Aufsteiger hatte sich am Sonntag des SV Straelen (künftig mit Shun Terada) als Meister der Oberliga-Niederrhein die 18er-Staffel komplettiert. Als Aufsteiger aus Westfalen kommen der SV Lippstadt und Kaan-Marienborn (bei Siegen) hinzuhinzugesellt, außerdem Mittelrheinmeister TV Herkenrath. Mit dem WSV in der Liga bleiben Viktoria Köln, Borussia Dortmund II, Alemannia Aachen, SC Wiedenbrück, SC Verl, Rödinghausen, Wattenscheid, Rot-Weiß Oberhausen, Rot-Weiss Essen, Köln II und Bonn.