Viele Starter und viele Besucher: Auf dem Beyenburger Stausee waren am Wochenende die Drachenboote unterwegs.

Wenn die Drachenboote Bug an Bug zu den Schlägen der Taktgeber durch das Wasser des Beyenburger Stausees schneiden, dann ist wieder Bergisches Drachenbootfest. Dass diese Traditionsveranstaltung, die das Team Drag Attack des Vereins für den Kanusport (VfK) 1994 ins Leben gerufen hat, um auch in der Breite für ihre Sportart zu werben, nichts an seiner Attraktivität verloren hat, bewies die 25. Auflage am Wochenende.

„Es sind zwar nicht mehr wie Ende der 90er Jahre 36 Großboote mit 1000 Paddlern dabei, aber die derzeitige Größe mit insgesamt 16 Großbooten und 15 Kleinbooten macht es für alle viel entspannter“, freute sich VfK-Chef Guido Wrede. Er hatte diesmal den Platz am Zielturm mit dem am Steuer der Boote getauscht und konnte so aus nächster Nähe beobachten, welchen Spaß den Paddlern, die vorher mehr oder weniger für die Veranstaltung trainiert hatten, dieses Gemeinschaftserlebnis bereitete. Tenor: Egal wie wir sind, wir haben in der Gruppe Spaß. Wrede: „Ich glaube, damit haben wir genau das getroffen, was heute gefragt ist. Vor zehn Jahren stand der Leistungsgedanke stärker im Vordergrund.“

Funteam-Cup: Rhythmus wichtiger als Kraft

Aber klar, Ehrgeiz gehörte natürlich auch diesmal dazu – sowohl beim Erfurt-Funteam-Cup am Samstag, bei dem Gemeinschaften und Freundeskreise gegeneinander antraten, als auch beim Sparkassen-Firmencup am Sonntag. Natürlich war zu sehen, wer schon häufiger das Paddel in der Hand gehalten hatte. „In dieser Leistungsklasse kommt es zu 80 Prozent auf den Rhythmus und nur zu 20 Prozent auf die Kraft an“, erklärt Wrede.

Wenn sich beides vereinigt wie beim Sportclub Rauental, der offenbar vorher geübt hatte, dann läuft es Ideal. Der Newcomer schob sich im Funteamcup im 20er-Großboot gleich hinter das etablierte Team von Lokomotive Beyenburg, in dem viele Paddler des am See ansässigen Eisenbahner Sportvereins saßen, auf Platz zwei. Beide blieben über 200 Meter als Einzige unter einer Minute und erzielten damit eine respektable Zeit.

Zum Vergleich: Die Masters Damen von Drag Attack, die am Wochenende zu den Deutschen Meisterschaften fahren, benötigen etwa 52 Sekunden. Die Kleinboot-Konkurrenz war Beyenburg-dominiert. So hatten etwa Schützenjugend, Dorfkinder oder katholische Pfarrjugend eigene Teams gebildet. Auch dem Fest mit Liveband am Samstag statteten viele Beyenburger einen Besuch ab, bevor es dann weiter zum Feuerwehrfest in Wallbrecken ging. „Das müssen wir nächstes Jahr besser abstimmen“, sagte Guido Wrede.