Jan Artmann hatte hier seine Karriere in Liga zwei begonnen.

Als der Bus auf das Düsseldorfer Castello zusteuerte und einen anderen Weg nahm, als er den von früher gewohnt war, da musste BHC-Linksaußen Jan Artmann kurz daran denken, dass er hier vor acht Jahren bei der HSG Düsseldorf seine ersten Schritte in der zweiten Liga bestritten hatte. „Insofern war es schon ein besonderes Spiel für mich“, bekannte er nachher glücklich, dass sich an seiner ehemaligen Wirkungsstätte ein Kreis geschlossen habe. Hier bestritt er am Samstag vermutlich auch sein letztes Zweitliga-Auswärtsspiel, wird nach der Saison Teamassistent beim BHC.

Vielleicht hatten ihn ja die Kulisse und die Spielführerbinde zusätzlich zu seiner Top-Leistung animiert. Trainer Sebastian Hinze hatte nur während einer Zwei-Minuten-Strafe gegen „Poldi“, wie ihn beim BHC alle nennen, kurz dessen Spannmann Milan Kotrc eingesetzt, ansonsten Artmann komplett auf dem Feld gelassen. „Das hat er sich durch seine Leistungen im Spiel und im Training verdient“, meinte Hinze nachher bestimmt und wollte von einem „Abschiedsgeschenk“ für Poldi nichts wissen. Weniger gut lief die Partie für drei Ex-BHCer. Christian Hoße, vor der Pause stark, knickte um und musst in Halbzeit zwei raus. Brian Gipperich und Nils Artmann war von vorne herein verletzt nur die Zuschauerrolle geblieben. gh