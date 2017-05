Die Läufer erobern heute den Zoo

Wuppertal. Am Freitag, 12. Mai, findet der 5. Zoo-Berglauf statt. Um 17 Uhr starten die Bambini und laufen einmal um den kleinen Teich. Eine halbe Stunde später beginnt der Schülerlauf (2 250 m) unter anderem an den Seelöwen, Schneeleoparden, Tigern und Rentieren vorbei. Der Hauptlauf beginnt um 18.30 Uhr. Nachmeldungen sind bis 30 Minuten vor dem Start möglich. Die Läufer können einzeln, in 2er- und 4er-Staffeln bis zu vier Runden laufen. Mit am Start sind Oberbürgermeister Andreas Mucke und Zoodirektor Dr. Arne Lawrenz. Ab 17 Uhr gilt ein ermäßigter Eintritt für Zuschauer von fünf Euro pro Person.