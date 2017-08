Freilose gab es für den SC Sonnborn, den 1. FC Wülfrath und Jägerhaus-Linde.

Wuppertal. Einmal in einem Pflichtspiel auf der heimischen Sportanlage einen Traditionsverein wie Rot-Weiss Essen oder den KFC Uerdingen empfangen. Viele Zuschauer, eventuell ein finanzielles Plus, welches den ein oder anderen Euro in die mitunter klamme Vereinskasse spülen könnte: Dieser Wunsch vereint viele Wuppertaler Fußballvereine aus Bezirks- oder Kreisliga. Der Weg hin zu solch einer Partie ist allerdings steinig. Oder nicht?

Über den Kreispokal besteht die Möglichkeit, sich für den Niederrheinpokal zu qualifizieren. Zugegebenermaßen: Selbst wenn die Qualifikation für den Niederrheinpokal gelingt, gehört anschließend auch eine Portion Losglück dazu.

Nie war es so einfach sich für den Niederrheinpokal zu qualifizieren

Zuletzt hatte sich der TSV Ronsdorf den Kreispokal für den Niederrheinpokal qualifiziert – und anschließend als Gegner in der ersten Runde den Oberligisten SC Düsseldorf-West zugelost bekommen. Es gibt sicher spannendere Duelle, die Partie gegen die zwei Klassen höher angesiedelten Düsseldorfer war für den TSV aber trotzdem eine interessantes – vor allem sportlich.

Kenner der Wuppertaler Fußballszene munkeln, dass es für kleinere Vereine nie einfacher war als in diesem Jahr, sich für den Niederrheinpokal 2018/2019 zu qualifizieren, denn die beiden Oberligisten FSV Vohwinkel und Cronenberger SC nehmen aufgrund ihrer Ligazugehörigkeit in diesem Jahr am Kreispokal nicht teil.

Die rste Runde wird am 28. und 29. August ausgetragen

Allerdings: Mit dem SC Velbert, dem ASV Mettmann und der SSVg Heiligenhaus sind trotzdem drei ambitionierte Landesligisten am Start. Diese und 26 weitere Teams aus dem Kreis Wuppertal/Niederberg erwarteten mit Spannung die Auslosung der ersten Runde am Montagabend.

Freude kam auf Linde, in Sonnborn und beim 1.FC Wülfrath auf: Die drei Teams erhielten ein Freilos und sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Das Topspiel der ersten Runde, die am 28./29.August ausgetragen wird, bildet die Partie zwischen dem ASV Wuppertal und dem SC Velbert.

Die zwölf weiteren Partien in der Übersicht:

Trabzonspor - Viktoria Rott

BB Barmen - TSV Beyenburg

SV Bayer - TSV Union

BV 1885 Azadi - SSVg Hlghaus

BW Langenberg - RW Wülfrath

Mettmann-Sport - FC 1919

FC Polonia - TVD Velbert

TSV Neviges - TFC Wuppertal

Einigkeit Dornap - ASV Mettmann

Türkgücü Velbert - Grün-Weiß

TSV Ronsdorf - Union Velbert

SSV Sudberg - SSV Germania