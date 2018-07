Fußball: Gleich zwei englische Wochen in der Landesliga.

Der Fußballverband Niederrhein hat am Mittwoch den Spielplan für die kommende Landesliga-Saison veröffentlicht. Mit den beiden Oberliga-Absteigern FSV Vohwinkel und Cronenberger SC hat Wuppertal in der Gruppe 1 nun wieder zwei Vertreter in der sechsthöchsten Spielklasse. Beide starten mit großen Ambitionen, wie nicht zuletzt die Liste verpflichteten Spieler zeigt. In dieser Hinsicht hält der erste Spieltag am 12. August gleich einen Knüller parat. Der Cronenberger SC muss nämlich zu Aufsteiger TVD Velbert reisen, dem nicht wenige sogar einen Durchmarsch zutrauen. Dort gibt es nicht nur ein Wiedersehen mit Ex-Cronenberg-Spieler Lutz Radojewski, bekanntlich Neffe von CSC-Trainer Lutz Radojewski, auch Verpflichtungen wie Erhan Zent,(SSVg Velbert) Toni Zupo oder Timm Esser (zuvor Vohwinkel) zeigen, dass die Mannschaft von Trainer Hüseyfe Dogan viel vorhat.

Der FSV Vohwinkel hat zum Auftakt in der Lüntenbeck den Vorjahres-Vierten 1. FC Mönchengladbach zu Gast. Es folgen in der 19er-Gruppe gleich zwei englische Wochen mit den FSV-Gegnern FC Remscheid (A), DSC 99 (H), ASV Süchteln (A), St- Tönis (A). Der CSC trifft auf ASV Süchteln (H), Rather SV (A), VfB Solingen (H), Odenkirchen (H). Das erste Derby zwischen dem FSV und dem CSC folgt dann eine Woche später, ,am 2. September in der Lüntenbeck. gh/mkp