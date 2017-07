Ein Knüller im Wuppertaler Osten gleich am ersten Spieltag (13. August).

Wuppertal. Was für ein Auftakt: Zum Beginn der neuen Saison in der Fußball-Bezirksliga kommt es im Wuppertaler Osten gleich am ersten Spieltag (13. August) zum Derby zwischen dem TuS Grün-Weiß und dem ASV (Anstoß 15 Uhr). Der TSV Ronsdorf empfängt den 1. FC Wülfrath (Anstoß 15.30 Uhr) und der SV Jägerhaus Linde muss zu Union Velbert (Anstoß 15.30 Uhr) reisen, während Aufsteiger Union Wuppertal bei der DJK VfB Frohnhausen (Anstoß 11 Uhr) antreten muss. Den kompletten Spielplan gibt es im Netz. Hier klicken.