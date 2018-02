Der Gegner am Freitag (19 Uhr, Klingenhalle) belegt Platz zwei der Rückrundentabelle. Doch der BHC strotzt vor Selbstvertrauen.

Derbywochenende für die Handballer des Bergischen HC: Am Freitag kommt der VfL Eintracht Hagen zum Gastspiel in die Solinger Klingenhalle (Anwurf 19 Uhr), am Sonntag müssen die Löwen zum Hallo nach Essen reisen (Anwurf 17 Uhr). Nach den souveränen Auftritten in den ersten Spielen nach der Winterpause gegen Hildesheim und vor allem zuletzt in Dessau gilt es für den Tabellenführer, die Spannung hochzuhalten. Die gesamte Konzentration gilt zunächst einmal der Eintracht. Dabei hilft ein Blick auf die Rückrundentabelle. Da kommt nämlich am Freitag der Zweitbeste – Hagen – zum Besten – BHC.

Auch Hagen hat seine jüngsten drei Spiele gewonnen und dabei keine geringeren Teams als Emsdetten, Balingen und zuletzt Nordhorn besiegt. Vor allem das 37:33 bei Bundesliga-Absteiger Balingen vor zwei Wochen sorgte für Aufsehen und Anerkennung.

Gegenüber der Hinrunde hat sich der Aufsteiger klar gesteigert

„Sie haben sich gegenüber der Vorrunde extrem stabilisiert, ziehen ihr Spiel jetzt auch über 60 Minuten durch“, spricht BHC-Trainer Sebastian Hinze mit Respekt von dem Aufsteiger. Den hatte seine Mannschaft im Hinspiel noch klar mit 29:20 besiegt und der saß lange ohne Punkte im Tabellenkeller fest. Inzwischen haben sich die Hagener mit 18:26-Punkten auf Platz zwölf hochgearbeitet, nur einen Platz hinter Essen, das eine ähnlich gute Entwicklung genommen hat.

„Sie haben ein gutes Abwehr/Torwart-Paket, ein gutes Tempospiel jetzt auch über 60 Minuten und spielen den Positionsangriff extrem diszipliniert“, so Hinze. Da gelte es, sie ständig vor neue Aufgaben zu stellen.

Dass der BHC das kann, ist sicher keine Frage. „Hagen hat einen Lauf, aber wir sind auf jeder Position besser besetzt als sie. Wir müssen es nur auf die Platte bringen, so wie wir das bisher in 21 von 22 Spielen geschafft haben“, sagt Torwart Bastian Rutschmann. Er hatte zuletzt in Dessau nur fünf Gegentreffer in Halbheit zwei zugelassen. „Dabei ärgert mich der letzte noch extrem“, ich wäre gerne unter 15 Gegentreffer insgesamt geblieben, versichert der mit 35 Jahren älteste Spieler im BHC-Kader, der aktuell nur so vor Selbstvertrauen strotzt. „Wenn die Abwehr gut steht, wie bei uns, dann hat es auch der Torwart leichter. Wenn man dann noch ein, zwei freie Bälle hält, dann läuft es“, so Rutschmann. Csaba Szücs, Kristian Nippes und Max Darj hätten da vor ihm sehr gut dicht gemacht.