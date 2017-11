BHC-Beirat Jörg Föste sieht eine gute Entwicklung beim Bergischen HC. Schon am Samstag gegen Nordhorn soll ein neuer Torwart da sein.

Im WZ-Interview lobt BHC-Beirat Jörg Föste die sportliche Entwicklung der vergangenen Wochen. „Die eine Hälfte des Kaders wünscht sich Wiedergutmachung nach dem Abstieg, die neuen Spieler wollen die Liga aufmischen. Da erübrigt es sich, dem Team ein Saisonziel vorzugeben“, sagt Jörg Föste. Der BHC ist mit 20:0-Punkten gestartet.

Eine der jüngsten Nachrichten rund um den Bergischen HC war keine erfreuliche: Bastian Rutschmann fällt aus. Wie reagieren Sie auf die Verletzung Ihres erfahrenen Torhüters?

Jörg Föste: In die Ausfallphase von Bastian fallen wohl fünf Partien. Wir haben daher unverzüglich nach Ersatz gesucht. Ziel ist es, schon am Samstag gegen Nordhorn ein Pendant zu Christopher Rudeck spielberechtigt zu haben.

Die Länderspielpause kam für den BHC mit der Erkenntnis einer gelungenen ersten Saisonphase. 20:0 Punkte, das unglückliche Pokal-Aus gegen Wetzlar - wie fällt Ihr Fazit aus?

Föste: Durchweg positiv. Der neue Startrekord gibt viel Selbstvertrauen für unser neu formiertes Team. Der Sieg in Rimpar hat alle aktuellen Qualitäten offenbart: Fokussierung, Kreativität und Nervenstärke gerade in kritischen Situationen. Zudem haben wir Qualität in der Breite des Kaders.

Aus der Mannschaft heraus war das Saisonziel sofortiger Wiederaufstieg deutlich zu vernehmen, Trainer und Clubführung verhielten sich bislang zurückhaltender. Wie lautet Ihre konkrete Aussage?

Föste: Wir bleiben dabei, aufgrund der Einschätzung der Situation. Damit haben wir schon im Winter richtig gelegen, als wir acht Rückrundensiege eingefordert haben. Die damalige Kaderstruktur hat diese Vorgabe benötigt. Im Sommer haben wir bewusst auf langfristige Zielstellungen verzichtet. Nimbus daheim, Stabilität auswärts - das waren die Aufgaben, die bis dato sehr gut gelöst worden sind. Das Gelingen hat seine Ursache im wesentlichen in der Team-Zusammensetzung: Die Hälfte des Kaders will Wiedergutmachung. Die andere Hälfte will unbekümmert die Liga aufmischen. Alle zusammen wollen aufsteigen. In dieser Konstellation sind Titelforderungen entbehrlich.

Apropos Trainer: Der Vertrag von Sebstian Hinze läuft zum Saisonende aus. Gab es schon Sondierungsgespräche bezüglich einer Fortsetzung der Zusammenarbeit?

Föste: Ja, die Kommunikation ist ausgesprochen rege. Im Mittelpunkt steht übrigens die Frage nach der Entwicklung des Bergischen HC. Und da nun wiederum ist die Infrastruktur zentrales Thema.