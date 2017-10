Zweitliga-Primus geht nach dem 25:24 in einem Kampfspiel bei Rimpar Wölfen mit 20:0-Punkten in die Länderspielpause.

Die Serie des Bergischen HC hält: In der Würzburger s.Oliver-Arena lösten die Löwen am Samstag auch ihre sechste Auswärts-Aufgabe und schraubten mit dem 25:24 bei den Rimpar Wölfen ihre Bilanz nach dem ersten Viertel der Saison auf überragende 20:0-Punkte und hat jetzt drei Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz.

Im dritten Spiel innerhalb einer Woche offenbarte der Zweitliga-Spitzenreiter zwar auch Schwächen im Angriff, die Rimpar im Spiel hielten und die Halle zum Hexenkessel werden ließen. Am Ende beeindruckten die Löwen um so mehr, indem sie den Druck des Gegners und der 1800 Zuschauer mit einem Zwischenspurt zum 24:20 abschüttelten.

Schon die erste Hälfte gestaltete sich nach gutem Beginn ziemlich zäh für den BHC. Gastgeber Rimpar ging zwar zunächst zweimal in Führung, aber die Abwehr der Löwen stellte sich schnell auf Rimpars Rückraum-Alleinunterhalter Patrick Schmidt ein. Nach fünf Minuten markierte Arnor Gunnarsson per Siebenmeter zum 3:2 die erste Löwen-Führung, die nach zehn Minuten und Fabian Gutbrods 6:3 komfortabel zu werden schien. Doch in der Folge zeigten sich die BHC-Profis immer weniger im Stande, ihre starke Abwehrarbeit, inklusive zweier von Bastian Rutschmann gehaltener Siebenmeter, zu veredeln. Maciej Majdzinski und Linus Arnesson nahmen sich zu frühe Abschlüsse, an den zehn Fehlwürfen vor der Pause waren indes nicht weniger als sieben Löwen-Spieler beteiligt.

Rimpar fand trotz mäßiger Torquote fast ohne eigenes Zutun zurück ins Spiel. Ab der 24. Minute kam Tomas Babak als Spielmacher und erzielte mit Einzelaktionen noch zwei Treffer. In den beiden letzten Minuten versuchte Coach Sebastian Hinze die Flaute vorne mit einem siebten Feldspieler zu beenden. In der letzten Sekunde scheiterte Max Darj frei vom Kreis an Rimpars Keeper Max Brustmann - so ging es lediglich mit einem dünnen 11:10 in die Kabinen.

Gunnarsson und Rutschmann halten dagegen

Den Glauben an die Siegchance hatten die Löwen ihrem Gegner und dem Publikum selbst eingepflanzt - und mussten so nach dem Wechsel gegen selbstbewusstere Wölfe ankämpfen, die sofort zweimal die Führung an sich rissen. In dieser Phase verhinderten Arnor Gunnarsson mit vier Toren und Bastian Rutschmann mit weiteren starken Paraden, dass sich die Gastgeber in einen Rausch spielten. Ab der 40. Minute lagen die Löwen wieder konstant ein bis zwei Tore vorne, hatten den ersten Ansturm der Gastgeber damit abgewehrt. Aber auch die Rote Karte gegen Rimpars Jan Schäffer nach Foul an Babak (47.) brachte keine Entscheidung, sondern machte die fast voll besetzte Halle eher noch lauter.

Wie eine Woche zuvor im Heimspiel gegen Aue legte der BHC nach der 52. Minute noch eine Schippe drauf und leitete hochkonzentriert den doppelten Punktgewinn ein. Kristian Nippes, der grippegeschwächt erst spät zum Einsatz kam, und Linus Arnesson (2) machten aus einem 21:20 einen 24:20-Vorsprung, während Bastian Rutschmann seinen Kasten fünf Minuten sauber halten konnte. Zweieinviertel Minuten vor Schluss hieß es 25:21. Dass Rimpar in der Schlusssekunde noch auf 24:25 verkürzte, war reine Kosmetik. Der Erfolg der Bergischen war nicht mehr in Frage gestellt.