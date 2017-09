Den BHC auch auswärts begleiten

Wuppertal. Am Samstag hat Handball-Zweitligist Bergischer HC gegen den Dessau-Rosslauer HV seinen ersten Saisonauftritt in der Solinger Klingenhalle (19 Uhr), danach gibt es jeweils freitags kurze Auswärtsfahrten nach Hagen und Hamm. Doch ab Oktober stehen weite Reisen an. Damit die Löwen auch in Eisenach (7. Oktober), im Topspiel bei den Rimpar Wölfen Würzburg (21. Oktober) sowie in Bietigheim (25. November) auf Unterstützung von außen bauen können, bietet der Fanclub Bergische Handball Löwen Bustouren an allen drei Terminen an. Der Einzelpreis beträgt 28 Euro. Im Paket wird es günstiger. Nachfrage und Anmeldung bei Wolfgang Mix, Telefon 0173 263 83 89.