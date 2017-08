Wuppertals ranghöchster Schiedsrichter hört auf. Im Gespräch mit der WZ blickt er zurück und nach vorn.

Fast drei Jahrzehnte war Florian Kötter auf den Fußballplätzen des deutschen Fußballwestens unterwegs. Nun gibt Wuppertals ranghöchster und beliebter Schiedsrichter Pfeife und Fahne weiter.

Herr Kötter, warum hören Sie jetzt auf?

Florian Kötter: Ich höre ja nicht ganz auf – dafür ist das Hobby Schiedsrichter einfach zu schön und liegt mir am Herzen. Alles hat seine Zeit, und ich war viele Jahre auf hohem Amateurniveau tätig: 20 Jahre am Stück als Schiedsrichter in der Oberliga und rund zehn Jahre als Assistent in der Regionalliga – und war im Verband jetzt mit Abstand der Älteste. Auch wenn ich da noch gut mitgehalten habe, so ist jetzt doch eine neue Generation an den Pfeifen und den Fahnen und ich freue mich auf neue Aufgaben als Schiedsrichterbeobachter und –coach. Dabei möchte ich dann meine Erfahrung weitergeben und unterstützen. Und ab und zu pfeife ich bestimmt auch noch mal selbst ein Spiel in der Kreisliga, um den Schwung nicht zu verlieren.

Wie kam es dazu, dass das WSV-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach ihr letztes gewesen ist?

Kötter: Das Spiel habe ich als letzten Auftritt auf höherer Ebene vom Verbandsschiedsrichterobmann Andreas Thiemann zugeteilt bekommen. Er hat etwas scherzhaft am Rande des diesjährigen Pokalendspiels in Essen, wo ich als Schiedsrichterassistent tätig war, gesagt, ich könne mich im Sommer noch „von meinen Wuppertaler Fans verabschieden“. Nun, ich weiß nicht, ob wir Schiedsrichter tatsächlich Fans haben, aber ich habe über all die Jahre so viele tolle Begegnungen – gerade auch hier im Wuppertaler Fußballleben – gehabt und viele interessante Leute kennengelernt, die es schon schade finden, dass ich abtrete. Es gibt aber vielleicht auch welche, die froh sind.

Geburtstdatum

Beruf

Wohnort

Schiedsrichteramt 10. November 1971 Büroleitung und Hauptreferent des Wuppertaler Oberbürgermeisters Andreas Mucke. Velbert Das Schiedsrichteramt nahm Kötter am 3. Oktober 1988 auf.

Wie war es, zu wissen: So, das ist mein letztes Spiel?

Kötter: Da ich mich selbst für diesen Weg entschieden habe und mich seit Beginn der vergangenen Saison langsam darauf vorbereiten konnte, war es nicht so schlimm. Und da es im Laufe der vergangenen Spielzeit somit ein paar „letzte Male“ gab konnte ich mich auch an das Gefühl des letzten Abpfiffs im Stadion am Zoo gewöhnen. Aber ein bisschen melancholisch war ich dann doch.