Verbandsligist siegt in Solingen. LTV II unterliegt deutlich.

Solinger TB - Cronenberger TG 23:31 (14:19). Es war ein überzeugender Auswärtssieg. Alle drei Mannschaften, die in der Tabelle unter der CTG stehen, konnten somit deutlich distanziert werden. Trainer Ronny Lasch war rundum zufrieden: „Wir haben das Spiel über die gesamte Zeit dominiert. Da auch die Spieler von der Bank funktionierten, hatte ich es als Trainer sehr einfach.“ So gingen die Gäste schon früh mit 8:3 in Führung. Auf eine Manndeckung gegen Matthias Ley waren die Cronenberger gut eingestellt und konnten den Vorsprung bis zum Wechsel mit 19:14 konservieren. Ley und Jens Neumann überzeugten in der Deckungsmitte, und diesmal war es Peter Löhe im Tor, der den Rest der Würfe sicher entschärfte. Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Cronenberger konzentriert. Allrounder Dennis Röhrig (8/2) setzt seine Emotionen aktuell in Leistung um, Ley (7/1) traf trotz des eingeengten Wirkungskreises und Nils Wichmann (5) erzielte leichte Tore aus dem Schnellangriff. RL CTG: Löhe, N.Wichmann (5), Schächt (3), Biermann (1), Bons, Bohe (2), Röhrig (8/2), Mucha, Wenske (2), Halbach, Feltgen (2), Neumann (1), Ley (7/1). LTV W‘tal II - SG Langenfeld II. 15:24 (9:15). Nur beim 1:0 durch Marcel Oberbossel konnte die LTV-Reserve gegen den Stammverein des neuen Cheftrainers der Oberligamannschaft, Dennis Werkmeister, in Führung gehen. Dieser hat als Sportlicher Leiter die Reserve der Rheinländer so aufgestellt, dass sie sich von einem Abstiegsaspiranten zu einem Top-Team wandelte. Die LTV-Reserve bekam zu spüren, warum der Tabellenführer die wenigsten Gegentore (204) kassiert hat. e.ö. LTVII: Biermann, Mühlenbrock - Gusewski (1), Canonico, Pauksch (1), Müller (1), Franzen (5/2), Plaue, Möglich (1), Ross, Salz (1), Oberbossel (4/1), Breenkötter (1)