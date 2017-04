Wuppertal. Tolles Ende einer fantastischen Saison: Durch einen 40:22-Sieg bei TuSEM Essen II sicherten sich die A-Jugend-Handballer der Cronenberger TG die Vize-Meisterschaft in der Regionalliga Nordrhein. Damit sind die Krüger-Schützlinge nach den vier Bundesligisten die fünftstärkste Kraft am Niederrhein. Elf Siege sammelten sie in den 13 Spielen der Rückrunde. Die CTG ist automatisch für die nächste Regionalligasaison qualifiziert. Für den größten Teil der Mannschaft steht aber der Übergang in den Seniorenbereich an. Red

CTG: Fischer, Atay, Schaller (6), Bohe (1/1), Biermann (9), Wenske, Bons (3), Katz (8/1), Holtmann (5/1), Bombosch (4), Pusch (2), Messerschmidt (2)