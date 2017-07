Am Mittwoch steht das Testspiel beim FC Remscheid auf dem Programm.

Wuppertal. Fußball-Oberligist Cronenberger SC hat seinen ersten Test gegen Bezirksligist SV Wermelskirchen mit 1:2 verloren. CSC-Trainer Peter Radojewski war aber nicht allein am Ergebnis interessiert, sondern daran, seine neu formierte Mannschaft nach einer Woche harter Vorbereitung erstmals spielen zu sehen: „Dabei hat mir einiges gut gefallen. Manches hat natürlich noch nicht gut geklappt.“

Immerhin gleich neun neue Akteure gilt es, in die Mannschaft zu integrieren, wobei Radojewski mit Ahmed Al Khalil noch einen Spieler auf beruflichen Gründen verloren hat. Am Mittwoch steht bereits der nächste Test an: Beim FC Remscheid will Radojewski seine Mannschaft weiter formen. Freitag tritt der CSC dann um 20 Uhr auf dem Sportplatz Hardenberg gegen Uion Wuppertal im Viertelfinale des GA-Pokals an.