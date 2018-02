Mehrere Plätze in Wuppertal sind fürs Wochenende gesperrt.

Wuppertal. Keine Chance, hier am Sonntag Fußball zu spielen: Die Oberliga-Partie des Cronenberger SC gegen Speldorf ist bereits am Freitagabend abgesagt worden. Bei einer Platzbesichtigung bedeckte noch eine geschlossene Schneeschicht den Platz an der Hauptstraße. Weil sich darunter auch noch Eisplatten befinden, gibt es keine Hoffnung, dass der Platz bis Sonntag bespielbar ist.

Ähnlich sieht es auch auf anderen Wuppertaler Fußballplätzen aus. Der Wuppertaler SV hat den Sportplatz an der Nevigeser Straße für sämtliche Jugendspiele am Wochenende gesperrt. Zur selben Maßnahme sah sich der TSV Ronsdorf an der Parkstraße gezwungen.