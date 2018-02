Wuppertal. Die für den Abend geplante Nachholspiel in der Fußball Oberliga-Niederrhein zwischen dem Cronenberger SC und dem VfB Hilden ist am Mittwochmorgen kurzfristig abgesagt worden. Nach einer Platzbesichtigung informierte Jürgen Hüttemann vom Fußballkreis Wuppertal Staffelleiter Clemens Lüning. Auf dem Platz liege noch eine geschlossene Schneedecke, der Untergrund sei stark vereist. Nach den Richtlinien der Stadt Wuppertal dürfe am Mittwoch auf dem Sportplatz nicht gespielt werden.

Einen Nachholtermin für die im Abstiegskampf extrem wichtige Begegnung gibt es noch nicht. Der Cronenberger SC, aktuell Tabellen-16, hat bereits am Sonntag sein nächstes Heimspiel. Dann kommt Speldorf. Bis dahin soll es übrigens wärmer werden und auch regnen, so dass man fest davon ausgeht, dass der Platz bis dahin frei ist.