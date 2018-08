Fußball: Für CSC, FSV und SSV wird es im Pokal ernst.

Zehn Tage vor Beginn der neuen Landesliga-Saison hat der Cronenberger SC noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie der Sportliche Leiter Dustin Hähner der WZ bestätigte, wechselt Dominik Heinen an die Hauptstraße und unterschreibt für ein Jahr. Der 21 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler, der beim Wuppertaler SV ausgebildet wurde, spielte zuletzt für die Füchse vom FSV Vohwinkel, ehe er in diesem Sommer zum Oberligisten Sportfreunde Baumberg wechselte. Dort hat er seinen Vertrag aber wieder aufgelöst. „Wir freuen uns über diesen Transfer. Wir waren schon einmal im letzten Sommer dran. Umso schöner, dass wir ihn nun verpflichten konnten. Das ist ein weiterer, wichtiger Baustein“, so Hähner zufrieden. Für den frisch gebackenen GA-Pokal-Sieger beginnt die Pflichtspielsaison an diesem Freitag mit der Erstrundenpartie im Niederrheinpokal. An der holländischen Grenze trifft die Radojewski-Elf auf den Bezirksligisten DJK Twisteden. Anstoß der Partie ist um 20 Uhr.

Auch FSV Vohwinkel, SSV Germania und Wuppertaler SV sind im Niederrheinpokal im Einsatz. Während der WSV erst am Mittwoch, 8. August, RWS Lohberg empfängt, spielen Vohwinkel und Germania an diesem Sonntag auswärts. Von der Konstellation her sollte für beide, ebenso wie für den CSC, das Erreichen von Runde zwei machbar sein. Vohwinkel hat zum Landesliga-Absteiger VfL Benrath die kürzeste Anreise (Anstoß Sonntag 15 Uhr). Trainer Thomas Richter hofft auf eine bessere Leistung als im Halbfinale des GA-Pokals, als man dem SC Sonnborn unterlegen gewesen war. Richter wollte in dieser Woche an einigen Stellschrauben drehen.

Nach Essen, zum SC Werden Heidhausen, der ebenfalls in der Kreisliga A spielt, muss zur gleichen Zeit der SSV Germania reisen. Trainer Damian Schary wird dosieren müssen, haben die Germanen am Samstag mit dem Germanen-Cup mit tollen Gegnern wie Herne und Linde doch schon ihr eigenes Turnier. mkp/gh