Zwischen den Oberliga-Rivalen Cronenberger SC und FSV Vohwinkel geht es Sonntag gegen den Abstieg. Der CSC hat personell aufgerüstet.

In der kurzen Vorbereitung im Januar hat der Schnee Wuppertals Fußballer in Ruhe gelassen. Lediglich Sturmtief Friederike hatte bei Oberligist Cronenberger SC mal zum Ausfall einer Trainingseinheit geführt. Doch ausgerechnet zum vorgezogenen Ende der Winterpause, die im Dezember für viele Teams aufgrund von Schnee und Eis früh begonnen hatte, scheint er zurück zu sein. Auf den Höhen gab es am Donnerstag erste Graupelschauer, auch Schnee ist angesichts zu erwartender niedriger Temperaturen möglich. Keine guten Voraussetzungen also für das heiß erwartete Oberliga-Derby, das am Sonntag im hoch gelegenen Cronenberg an der Hauptstraße gegen den FSV Vohwinkel steigen soll (15 Uhr).

Auftakt zum straffen Nachholprogramm für den CSC

„Wir bereiten uns ganz normal vor“, sagt Cronenbergs Trainer Peter Radojewski. Er hat mit seinem Team in den nächsten zwei Wochen bis zum ursprünglichen Starttermin drei Nachholspiele zu bestreiten. Immerhin zwei sind es für den FSV. Dass das Derby zum Auftakt gleich ganz wichtig ist, da sind sich beide einig.

13 Punkte hat der Cronenberger SC auf Platz 16 erst auf dem Konto, könnte den Abstand auf die nur einen Platz vor ihm auf dem ersten Abstiegsrang platzierten Vohwinkeler gleich mal auf zwei Punkte verkürzen. Umgekehrt könnten die Füchse die Abstiegszone verlassen und acht Punkte zwischen sich und den Stadtrivalen legen, weshalb man klassischerweise von einem Sechs-Punkte-Spiel spricht. Dazu ist es der Kampf um die Kronprinzenrolle in der Stadt hinter dem WSV.

„Ich denke, dass die größere Drucksituation beim CSC liegt. Aber die Cronenberger haben in der Winterpause personell gut nachgelegt und durch den Sieg in der Uni-Halle Selbstvertrauen getankt“, sagt FSV-Coach Marc Bach. Er erwartet ein enges Spiel, anders als zum Saisonauftakt, als der FSV gegen damals noch indisponierte Cronenberger mit 4:1 gewonnen hatte. „Am Sonntag zählt der Siegeswille mehr als die spielerische Qualität“, ist Bach überzeugt und ergänzt: „Wir können mit einem Punkt leben, wollen aber ein Signal setzen und gewinnen.“ Bis auf Toni Musto, der am Mittwoch erneut am Knie operiert wurde und vermutlich für den Rest der Saison ausfallen wird, kann er auf alle Spieler zurückgreifen. Auch Abwehrchef Benny Cansiz, der nach Verletzung zuletzt noch etwas geschont wurde, werde ganz sicher auf die Zähne beißen.