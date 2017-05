Oberliga: Am Freitag, 12. Mai, um 19.30 Uhr ist Anstoß zum Gastspiel beim DSC West.

Wuppertal. Am Freitag, 12. Mai (Anstoß 19.30 Uhr), geht der Abstiegskampf für den Fußball-Oberligisten Cronenberger SC weiter. Drei Spiele bleiben den Cronenbergern noch, um die Punkte zum Klassenerhalt zu holen, der Anfang soll beim SC Düsseldorf-West gemacht werden. „Über diese verrückte Saison könnte ich ein kleines Büchlein schreiben“, sagt CSC-Trainer Peter Radojewski, der viele Rückschläge einstecken musste, mit seinem Team aber immer noch zwei Punkte über dem Strich steht. Das Verletzungspech bleibt dem CSC treu, denn Timo Leber, der sich beim Aufwärmen gegen Meerbusch verletzte, wird auch in Düsseldorf fehlen. „Er hat einen leichten Muskelfaserriss und wird eventuell am letzten Spieltag gegen Schwarz-Weiß Essen noch einmal ein Thema sein. Auch Markus Becker plagen muskuläre Probleme. Das ist ein Thema, das sich bei einigen Spielern durch die Saison zieht und das wir vor der kommenden Spielzeit anpacken werden“, so Radojewski.

Gegner DSC West steht im Mittelfeld der Tabelle jenseits von Gut und Böse. Geschenke erwarten die Cronenberger nicht, denn die Gastgeber wollen eine Serie von fünf sieglosen Spielen beenden.

Mit der Rückkehr von Feim Statovci nach seiner Sperre zwischen die Pfosten hat der CSC eine Baustelle weniger. „Feim hat uns gegen Meerbusch in der ersten Halbzeit im Spiel gehalten. Marcel Langendorf hat das Training wieder aufgenommen und sitzt gegen Fischeln wieder auf der Bank“, verrät Peter Radojewski. ab