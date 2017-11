Handball: Verbandsligist besiegt Wülfrath mit 31:24.

Handball, Verbandsliga Cronenberger TG - TB Wülfrath 31:24 (16:11). Überraschend deutlich besiegte die Cronenberger TG im Kellerduell den TB Wülfrath und geht nun neu motiviert in die weiteren Spiele. Trainer Ronny Lasch war erleichtert: „ Wir hatten eine perfekte Trainingswoche vor dem Spiel. Alle Spieler waren an allen Trainingsabenden anwesend. Nur so können wir Schritte nach vorne machen.“ Ein überragender Jonas Atay im Tor und eine starke Defensivleistung waren die Garanten für den Sieg. Als dann auch noch die im Training erarbeitete Abläufe für den Angriff funktionierten und mit Torerfolgen abgeschlossen wurden, war es um die Wülfrather geschehen. Die scheinen einer schweren Saison entgegenzugehen. Cronenberg legte schnell auf 4:1 (9.) vor, ließ nur Mitte der ersten Halbzeit eine Verkürzung auf 10:11 (22.) zu, um sich anschließend bis zur Pause locker auf 16:11 abzusetzen. Dennis Röhrig, Robin Wenske und Matthias Ley hatten einen guten Tag im Angriff erwischt und trafen präzise. Auch nach dem Wechsel blieben Leistungsschwankungen diesmal erfreulicherweise aus, da mit der tiefen Bank auch Optionen für Lasch zum Auswechseln bestanden. Beim 29:18 (51.) wurde die höchste Tordifferenz erreicht. Anschließend versuchten sich die jungen Spieler mit Aktionen für die Galerie zu profilieren. Das gelang nicht immer, und der TBW verkürzte mit einer 3:0-Serie im Endspurt noch auf 24:31. RL CTG: Atay, Löhe (n.e.), N. Wichmann (1), Schächt (1), Biermann (4), Bons, Röhrig (7/2), Mucha, Wenske (9), Halbach, Feltgen (1), Neumann (1), Ley (4), Bohe (3). HSV Dümpten - LTV W‘tal II 29:26 (14:16). Nach der ersten Hälfte schien für die LTV-Reserve noch mehr drin. Mit einer, im Vergleich zu den vergangenen Wochen fast schon vollen Bank startete die Mannschaft von Marc Ross zwar mit einem Rückstand in die Partie. Doch nach dem 7:10 (20.) und einer, später zum Verhängnis werdenden Zwei-Minuten-Strafe gegen Nils Gusewski, schien ein Ruck durch die LTV-Truppe gegangen zu sein. Beim 10:10 durch Lukas Franzen war der Ausgleich erreicht, und der LTV erarbeitete sich sogar eine 16:13-Führung. Doch nach Wiederbeginn blieb man neun Minuten ohne eigenen Treffer und als Gusewski nach 49 Minuten und der dritten Zwei-Minuten-Strafe mit Rot vom Feld musste, brach der LTV ein und ließ die Gäste davonziehen. Fazit: Alle müssen einen guten Tag haben, um in der Verbandsliga ein Spiel gewinnen zu können. e.ö. LTV II: Biermann, Mühlenbrock - Gusewski (4), Canonico (1), Pauksch (1), Müller (1), Franzen (6), Plaue (2), Ross, Salz, Oberbossel (8/1), Breenkötter (3).