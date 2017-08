Bei der 2:1 (1:1)-Niederlage fehlt dem Oberligisten das Glück.

Wuppertal. „Es war ein glücklicher Sieg,“ gestand Schonnebecks Trainer und Ex-WSVer Dirk Tönnies. Von seinem Team war er trotz des 2:1-Sieges beim Cronenberger SC enttäuscht. „Ich bin verärgert, aber von der Leistung nicht enttäuscht“, kommentierte dagegen CSC-Coach Peter Radojewski die etwas unglückliche Heimniederlage.

Zur Überraschung der Zuschauer und auch der Schonnebecker Spieler dominierte die Heimelf das Spiel mit dem Anpfiff. Der CSC versuchte zunächst möglichst an den sogenannten zweiten Ball nach einer unkontrollierten Abwehr des Gegners zu kommen.

Der CSC kann zunächst in Führung gehen

Schonnebeck hatte damit in der Anfangsphase erhebliche Probleme. Dies führte zu einem Foul an Pascal Glittenberg im Strafraum. Den fälligen Strafstoß verwandelte Marvin Mühlhause souverän (22.). Nur vier Minuten später traf Timo Leber nur die Latte. Dirk Tönnies wurde nun lauter, und seinen Spielern kam wohl die Erkenntnis, dass man nicht so nebenbei in Cronenberg gewinnen kann. Ein Lattenschuss von Damian Bartsch (28.) war wohl das Signal, die Konzentration zu erhöhen. Noch vor der Pause egalisierten die Gäste nach einem Konter durch Marc Enger zum 1:1.

Die intensive Laufbereitschaft konnte der CSC – bei warmen Wetter – nicht über die volle Distanz halten. So kamen die Gäste zum 2:1-Siegtreffer (60.), nachdem sie aus einem Getümmel zweimal die Latte trafen und erst den Abpraller einschossen.

Dennoch besaßen Max Eisenbach (65.) und Timo Leber (68.) klare Einschussmöglichkeiten. Den verdienten Ausgleichstreffer vergab Marvin Elbl in der Schlussminute: Ungehindert vor dem gegnerischen Torwart schoss er den Keeper an.

Trainer Peter Radojewski: „Das Glück war leider nicht auf unserer Seite. Dem Siegtreffer der Gäste ging ein unnötiges Foul voraus. Es fehlt teilweise noch an Cleverness. Die wenigen Chancen, die wir erhalten, müssen wir besser nutzen.“ Cronenberger SC: Langendorf, D. Schättler, Boudeing, Diankanu, Jacobs, Glittenberg (81. Petkov), Eisenbach (70. Elbl), Mühlhause, Matsuyama, Hashim (70. Al Khalil). Leber. Tore: 1:0 (22/FE.) Mühlhause, 1:1 (38.) Enger, 1:2 (60.) Denker. Schiedsrichter: Alexander Schuh Zuschauer: 150